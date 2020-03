Ultimo presenta il format ‘In quel posto dentro me’: video

Il cantautore romano ha presentato oggi, 19 marzo, il primo appuntamento del format video, “In quel posto dentro di me”, attraverso cui Ultimo si racconta al proprio pubblico. La serie di filmati, il primo dei quali è disponibile su YouTube, prende il titolo da un verso del brano “Farfalla bianca”, la cui versione al pianoforte è contenuta nel disco “Peter Pan”, del 2018.

Nel primo filmato condiviso in rete Ultimo intrattiene una chiacchierata con Pierluigi Potalivo, il maestro di musica del cantautore che da tempo segue la sua preparazione artistica.

Attraverso questa serie di video, ambientati nel salotto di casa di Niccolò Moriconi - questo il nome all’anagrafe del 24enne cantautore -, Ultimo dialoga e racconta, senza filtri, momenti di vita. Annunciando sui social questo progetto, nato in questi giorni in cui si è tenuti a stare in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, la voce di “Piccola stella” ha raccontato: “In questo momento, in cui è assolutamente necessario stare a casa, sto registrando alcune cose, nulla di musicale. Si tratta di una sorta di intervista dove parlo un po’ di me, di una mia visione sulle cose. A farmi le domande non sarà un giornalista, ma colui che mi ha fatto avvicinare alla musica”. Ha poi aggiunto:

“Poche volte mi sono aperto, l’ho fatto solo con le canzoni e penso che questo sia il momento giusto per raccontarmi. Registrerò il format da casa, ovviamente, e magari improvviseremo anche qualcosa. Vorrei chiamarlo ‘In quel posto dentro me’, frase tratta da ‘Farfalla bianca’. Sento il bisogno di parlare anche oltre le mie canzoni. Mezz’ora, venti minuti senza costruzioni”.

Lo scorso 12 marzo Ultimo - discograficamente fermo all'album "Colpa delle favole", pubblicato il 5 aprile 2019 - ha condiviso il video della versione piano, voce e violino registrata a Los Angeles di “Tutto questo sei tu”, ultimo singolo del cantautore uscito lo scorso mese di dicembre.

Prossimamente Ultimo sarà impegnato nel tour negli stadi che lo vedrà protagonista a partire dal 29 maggio 2020 allo stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia.