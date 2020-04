Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Red Hot Chili Peppers, live allo Slane Castle, 2003

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Una spianata capace di ospitare fino a 110mila persone che negli anni ha visto in azione sul proprio palco gente come Queen, Rolling Stones, Bruce Springsteen e altre star di primissimo ordine: suonare allo Slane Castle è una sorta di attestato che certifica l'appartenenza allo stardom internazionale, e forse alla storia. I Red Hot Chili Peppers ci erano arrivati già nel 2001, ma nel 2003 avevano deciso di bissare l'impresa, il 23 agosto. L'evento era di quelli impedibili, in tutto e per tutto: basti pensare che come gruppo spalla erano stati chiamati nientemeno che i Foo Fighters, che all'epoca avevano già consegnato agli anni "One by One".

Il film concerto "Live at Slane Castle" ha fatto storcere il naso a più di un fan, non solo per le manipolazioni in post produzione che hanno cammuffato qualche errore alla chitarra di John Frusciante e stralciato addirittura dalla setlist la bellissima "Soul to Squeeze", funestata durante l'esecuzione dalla rottura di una corta, ma anche per la totale assenza, in scaletta, dei brani inclusi nei primi quattro dischi del gruppo, compreso "Mother's Milk" del 1989, per le session del quale lo stesso Frusciante era già stato chiamato in pianta stabile nella formazione californiana. Al netto di tutto, il set irlandese allo Slane Castle restituisce l'immagine di un gruppo che ha nei palchi di grandi e grandissime proporzioni il proprio habitat naturale. Nonostante le eventuali imperfezioni, che - anzi - li avrebbero resi più umani e meno patinati. E quindi ancora più interessanti...

