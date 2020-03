Lo scherzo dei Black Sabbath che poteva portare alla morte Bill Ward

L'ex chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi, ospite di un episodio della serie Icons di Gibson TV, ha raccontato un aneddoto relativo a uno scherzo, non proprio simpatico e molto stupido, che ebbe come sfortunato protagonista il batterista della band di Birmingham Bill Ward. Uno scherzo che gli avrebbe potuto addirittura procurare la morte.

Racconta Iommi:

“Una notte, Bill Ward, si incazzò come un pappagallo. Voglio dire, era ubriaco fradicio, tornò a casa (...) si tolse i vestiti e, per qualche sciocca ragione, abbiamo avuto l'idea di dipingerlo d'oro. Avevamo delle bombolette spray e lo abbiamo spruzzato d'oro ovunque, poi lo abbiamo laccato con della vernice trasparente. All'inizio rideva, ma poi si ammalò di brutto (Iommi simula conati di vomito).”

Dopo che lo stato di salute di Bill Ward peggiorò, Tony chiamò il 911 e richiese l'intervento di un'ambulanza. Ricorda che i medici si arrabbiarono molto e gli dissero che lo avrebbero potuto anche uccidere, ecco il suo racconto:

“Quindi ho telefonato al 911 (il numero per le emergenze, ndr) e dissi, 'È un'emergenza, possiamo avere un'ambulanza?'. 'Cosa ha?', 'Beh, è dipinto d'oro'. E loro, 'Cosa?'. 'L'abbiamo dipinto d'oro e sta vomitando'. Naturalmente uscirono e ci fecero a pezzi. 'Idioti, avreste potuto ucciderlo!'. E gli fecero una grande iniezione per rianimarlo. Dissero, 'Dobbiamo togliere subito questa roba'. Quindi tornammo in garage, prendemmo uno sverniciatore e iniziammo a strofinarlo su di lui e, naturalmente, diventò tutto rosso. Era come una barbabietola. Fu davvero stupido, voglio dire, non abbiamo davvero mai pensato alle conseguenze. Avrebbe potuto morire lì.”