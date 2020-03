Tosca, il nuovo video di ‘Ho amato tutto’ è di Ozpetek

È disponibile su VEVO il nuovo video del brano presentato da Tosca alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, “Ho amato tutto”, per la regia di Ferzan Ozpetek, il cineasta dietro a film come, tra gli altri, “Le fate ignoranti”, “La finestra di fronte”, “Mine vaganti”, “Napoli velata” e “La dea fortuna”. Il video del regista italo-turco si ispira al quadro di Edward Hooper “New York Movie” del 1939 ed è stato prodotto da Leave e Officina Teatrale, in associazione con 39films e con il supporto di Roma Lazio Film Commission.

Caricamento video in corso Link

“Aspettavo un’occasione per collaborare con Ferzan e la magia di questo brano ha fatto tutto. Volevamo raccontare la solitudine e la bellezza dell’amare tutto, di quanto sia totalizzante e pericoloso amare senza limiti, tanto che si è soli, di troppo amore”, spiega la cantante a proposito della collaborazione con Ozpetek, proseguendo:

Tutto questo avveniva un mese fa, non eravamo ancora in emergenza Covid19. Una casualità incredibile… Oggi, quel teatro vuoto, simbolo dell’incomunicabilità del donarsi all’amore assume un altro senso. Un senso profondo, ancestrale, pieno di significato.

E infine:

Il mio ringraziamento più grande va a Ferzan per questo piccolo prezioso capolavoro. Credo sia giusto in questo momento riempire idealmente quella platea vuota con la musica e con tutte le emozioni che l’arte può darci. Siamo sospesi e nella sospensione nutriamoci di tutto quello che ci può far stare bene. Spero che questo video sia un attimo di distrazione, una piccola carezza in un momento cosi complicato. Sono certa che torneremo presto a riempire quelle sale, torneremo ad abbracciarci!

“Ho amato tutto” è stata scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli.