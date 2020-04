Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Placebo, live allo Sziget Festival, 2014

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Il periodo era quello della promozione di "Loud Like Love", il settimo album del gruppo di Brian Molko: un album discusso, al quale la critica assegno una sufficienza risicata, ma che non deluse i fan dei Placebo, che lo spedirono nelle top ten di Francia e Germania. E in Italia, se possibile, andò ancora meglio, con l'ideale successore di "Battle for the Sun" arrivato fino alla seconda posizione nella classifica di vendita nazionale.

In quegli anni Molko decise di stralciare dalle scalette dei suoi show dal vivo "Pure Morning", il singolo che a fine anni Novanta regalò ai Placebo la notorietà internazionale: "La musica è piace, ma le parole mi hanno nauseato", spiegò lui al proposito, "Sembrano scritte da un ragazzino". L'assenza di un cavallo di battaglia di prima grandezza non intaccò l'appeal dal vivo della band di "Without You I'm Nothing", e questo concerto registrato allo Sziget Festival nel 2014 ne è la prova: un'ora e mezza di energia davanti a uno dei pubblici più entusiasti - e compositi - che caratterizzino i grandi eventi dal vivo all'aperto a livello globale.

