Coronavirus, Drake in quarantena per i contatti con Kevin Durant

Drake è in quarantena volontaria. La ragione di tale decisione è legata ai contatti che il rapper e produttore canadese ha avuto con il giocatore dei Brooklyn Nets Kevin Durant, risultato positivo, insieme a tre compagni di squadra, al Coronavirus. A riferirne è Page Six, che fa notare come settimana scorsa Drake abbia incontrato Durant a West Hollywood, pubblicando su Instagram una foto che li ritraeva insieme al ristorante The Nice Guy. Non è noto se Drake sia stato o meno sottoposto al test per il rilevamento del COVID-19 o se abbia manifestato alcun tipo di sintomo. Di certo, come fanno notare alcune testate a stelle e strisce, la voce di “God’s Plan”, in isolamente nella sua dimora di Toronto, in Canada, non dovrebbe annoiarsi, considerando che un campo da basket interno e una piscina sono solo alcune delle distrazioni che Drake ha a disposizione nelle sua abitazione.

Drake ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo album, “Scorpion”, il quinto nella carriera dell’artista, ideale seguito del precedente “Views”.

Negli Stati Uniti i provvedimenti a contrasto del Coronavirus sono relativamente recenti e mentre i grandi eventi, dal South By Southwest al Coachella, dai tour nordamericani al Record Store Day, saltano, oltre ai giocatori dei Nets ci sono già alcuni altri nomi noti risultati positivi al virus, come Tom Hanks e sua moglie e il produttore Andrew Watt. A oggi i casi negli States sono più di 9mila, mentre nel confinante Canada si fermano a 700 circa.