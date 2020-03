Coronavirus, Salmo dona 35mila euro all'ospedale di Olbia

C'è anche Salmo e la sua Lebonski Agency tra gli oltre novecento aderenti all'iniziativa benefica "Un respiro per Olbia", nata per raccogliere fondi da devolvere all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per l'acquisto di ventilatori da destinare al reparto di Rianimazione del nosocomio cittadino, impegnato dell'assistenza ai malati da Coronavirus: come riferisce l'Unione Sarda, il rapper di "Playlist" ha donato 35mila euro alla struttura sanitaria della sua città.

I promotori dell'iniziativa - le associazioni Janasdia e All Me Connection, che in soli quattro giorni di campagna hanno raccolto già 140mila euro - hanno commentato:

"E' potente il grido che un artista come Salmo ha fatto risuonare (grazie a una donazione tanto importante, acquisterà un ventilatore per il reparto di terapia intensiva) quanto significativa nell'eco del suo gesto tra i milioni di fan. L'ennesimo atto di amore per la sua città"

Al momento Salmo ha programmato solo due eventi dal vivo nel corso del 2020: dopo un primo appuntamento il 9 giugno allo stadio Comunale di Bibione, l'artista è atteso allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, per uno speciale concerto programmato per il prossimo 14 giugno.