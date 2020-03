Alice Cooper: il nuovo album è 'quasi finito'

Potrebbe arrivare molto presto l'ideale successore di "Breadcrumbs", l'EP consegnato da Alice Cooper ai mercati nel 2019 pubblicato dopo l'album del 2017 "Paranormal": a rivelarlo è stato lo stesso rocker di Detroit nel corso di un'intervista all'edizione americana di Rolling Stone. "Mentre il mio management sta lavorando per alla riprogrammazione del mio calendario dal vivo, finirò di lavorare al mio prossimo album, che è quasi finito", ha spiegato l'artista: "Almeno non mi ridurrò a registrare nel voci nei miei giorni liberi. Non mi piace stare con le mani in mano per molto tempo, come sanno tutti quelli che lavorano con me, ma un po' di tempo libero in più potrebbe essere rigenerante".

Lo scorso mese di novembre Cooper parlò del suo ultimo EP di cover, "Breadcrumbs", come di una sorta di introduzione alla sua nuova fatica sulla lunga distanza: "L'idea era quella, cioè di fare introdurre a 'Breadcrumbs' il nuovo disco", dichiarò la voce di "School's Out", "Sarà tutta roba nuova, originale. I ragazzi del mio primo gruppo ci suoneranno. Proprio loro. Ci ho scritto insieme due o tre pezzi. (...) Abbiamo lavorato con autori coi quali normalmente non avremmo lavorato, e mi è piaciuto".

Gli Hollywood Vampires, la band fondata da Cooper insieme alla star del cinema Johnny Depp e al chitarrista degli Aerosmith Joe Perry, sono attesi al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano, per il prossimo 9 settembre.