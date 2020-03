Grammy Museum, online concerti inediti di Billie Eilish, Greta Van Fleet e altri: le date

Il Grammy Museum ha fatto sapere che renderà presto disponibili in streaming gratuito sul proprio sito ufficiale le registrazioni audio e video di concerti e incontri inediti con artisti come Billie Eilish, Greta Van Fleet, Brandi Carlile, Yola, Bob Newhart, Kool and the Gang, X Ambassadors, Larkin Poe e Scarypoolparty: in seguito alle disposizioni dello stato della California, che - per arginare la diffusione del Coronavirus - ha chiuso fino al prossimo 31 marzo il museo che ospita i documenti, i responsabili dell'istituzione collegata alla RIAA hanno deciso di rendere disponibili sul Web i filmati.

Le esibizioni, tutte filmate al Clive Davis Theater, interno al museo, proibendo al pubblico in sala di effetturare registrazioni o di scattare fotografie con i propri dispositivi, saranno rese disponibili a questo indirizzo secondo il seguente calendario:

Marzo:

18 – Scarypoolparty

21 – Yola

23 – Bob Newhart

25 – Larkin Poe

28 – X Ambassadors

30 – Brandi Carlile

Aprile:

1 – Billie Eilish e Finneas

4 – Greta Van Fleet

6 – Kool and the Gang





"Le porte del Grammy Museum potranno rimanere chiuse, ma non la nostra missione", ha spiegato in una nota il presidente del Grammy Museum Michael Sticka: "E' un privilegio per noi condividere questi incontri inediti con artisti così amati e offrirvele. Con questi programmi speriamo che le persone possano trovare conforto e ispirazione".