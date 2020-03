Diodato sulla cancellazione dell'Eurovision 2020: 'Ora la priorità è la salute'

Il già vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo Diodato ha commentato sui suoi canali social ufficiali la notizia della cancellazione - a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dovuta al diffondersi del Coronavirus - dell'Eurovision Song Contest, manifestazione canora che l'avrebbe visto in gara in rappresentanza dell'Italia proprio con "Fai rumore", il brano che ha trionfato al teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana:

In una Instagram story sul suo canale ufficiale il cantante di origini pugliesi ha fatto sapere:

"Mi spiace tanto per la cancellazione dell'Eurovision, per il lavoro portato avanti in questa settimane da Carosello Records e dalla RAI, per tutte le belle idee che stavamo realizzando, ma viviamo un periodo drammatico di grandissima difficoltà e sono convinto che la priorità debba essere quella di tutelare la salute di tutti i cittadini. Solo quando tutti supereremo questo momento buio potremo tornare a vivere con la giusta leggerezza e gioia un evento di tale condivisione"

Come riferito nel primo pomeriggio di oggi, l'edizione 2020 dell'Eurovision Song Contest che avrebbe dovuto tenersi a Rotterdam tra i prossimi 12 e 14 maggio è stata cancellata per diretto volere degli organizzatori:

"L'incertezza generata dalla diffusione del Covid-19 in tutta Europa - e le restrizioni attuate dai governi delle emittenti televisive partecipanti e dalle autorità olandesi - hanno spinto l'Unione europea di radiodiffusione (EBU) a prendere la difficile decisione di non andare avanti come previsto (...) Anche noi, come i milioni di fan in tutto il mondo, siamo estremamente rattristati dal fatto che non possa aver luogo a maggio"

Al momento gli organizzatori non si sono pronunciati sulla città che ospiterà l'edizione 2021 dell'evento.