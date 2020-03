Franco Battiato: torna nei negozi per il trentennale 'Giubbe rosse' (in vinile)

Originariamente uscito nel 1989, "Giubbe Rosse" - album dal vivo di Franco Battiato contenente le registrazioni del tour di "Fisiognomica" - tornerà nei negozi il prossimo 20 marzo in una speciale riedizione celebrativa legata al trentesimo anniversario, caduto in realtà lo scorso anno. Il disco uscirà in formato doppio vinile 180 grammi colore rosso e anche in versione digitale come remastered edition (e in una versione in spagnolo per il mercato digitale internazionale) con tre tracce bonus in lingua spagnola non incluse nell'edizione originale dell'album del cantautore siciliano.