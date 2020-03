Nick Mason: posticipato a causa del Coronavirus il tour europeo con i Saucerful of Secrets

Attraverso un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei Saucerful of Secrets, la band da lui fondata per riproporre dal vivo i classici tratti dai primissimi album dei Pink Floyd, Nick Mason ha annunciato il rinvio dei concerti del tour europeo che era in programma per la prossima estate. Posticipate dunque anche le due date italiane del gruppo guidato dal batterista dei Pink Floyd del 25 giugno a Nichelino e del 26 giugno a Lucca.

Nel post si legge:

"La sicurezza e la salute dei fan, della crew e dei membri della band sono molto importanti per chi è coinvolto nel tour europeo e nel Regno Unito dei Saucerful of Secrets, che avrebbe dovuto debuttare il 23 aprile. In seguito alle disposizioni governative legate al Coronavirus e alla decisione unilaterale dei teatri di chiudere, abbiamo posticipato il tour nel Regno Unito ad ottobre".

La decisione riguarda anche le date negli altri paesi europei, Italia compresa:

"Prenderemo altre decisioni non appena la situazione sarà più chiara. Vi terremo aggiornati".

Gli organizzatori del festival di Glastonbury hanno invece annunciato la cancellazione dell'edizione 2020 della manifestazione, in programma a fine giugno nei pressi di Pilton, cittadina nel sud dell'Inghilterra.