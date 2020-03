Bruce Springsteen, disponibile in streaming ‘London Calling: Live In Hyde Park’

Il Boss ha deciso di condividere con i suoi fan, tenuti a trascorrere le proprie giornate in casa per tutelare sé stessi e gli altri dalla diffusione del Coronavirus, l’album dal vivo “London Calling: Live In Hyde Park”, che testimonia il concerto tenuto da Bruce Springsteen con la E Street Band in occasione dell’Hard Rock Calling.

La registrazione del live andato in scena a Londra il 28 giugno 2009, originariamente pubblicata nel 2010 in DVD e Blu-Ray, è ora disponibile su YouTube e Apple Musica nella sua interezza per la prima volta.

“Trasmettete in streaming ‘London Calling: Live In Hyde Park’ comodamente da casa vostra, ora disponibile su YouTube e Apple Musica nella sua interezza per la prima volta!”, si legge nel post condiviso sulle pagine social di Springsteen. “Il concerto di Bruce e della E Street Band del 2009 al festival Hard Rock Calling a London è un concentrato di energia che si apre con la cover del singolo iconico dei Clash, il quale ha dato il titolo all’intero set, e continua con alcuni dei brani preferiti dai fan come ‘Dancing in the dark’, ‘Born to run’, ‘Badlands’ e ‘The rising’.”

Practice social distancing & stream ‘London Calling: Live In Hyde Park’ from the comfort of your own home, now on YouTube & Apple Music in its entirety for the 1st time! Bruce & The E Street Band’s 2009 concert is an absolute powerhouse https://t.co/O90QlPBalO pic.twitter.com/MlQmV8wslS — Bruce Springsteen (@springsteen) March 17, 2020

Ecco i video e la tracklist:

"London Calling”

"Badlands"

"Night"

"She's the One"

"Outlaw Pete”

"Out in the Street"

"Working on a Dream"

"Seeds"

"Johnny 99"

"Youngstown"

"Good Lovin’"

"Bobby Jean"

“Trapped"

"No Surrender"

"Waitin' on a Sunny Day"

"The Promised Land"

"Racing in the Street"

"Radio Nowhere"

"Lonesome Day"

"The Rising"

"Born to Run"

"Rosalita (Come Out Tonight)"

"Hard Times (Come Again No More)"

"Jungleland"

"American Land"

"Glory Days"

"Dancing in the Dark"