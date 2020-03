Renato Zero invita tutti a rispettare le misure per contrastare l'emergenza Coronavirus

“A tutti i Superman e Wonder Woman sprovvisti dei super poteri, la preghiera, di non sfidare certi elementi, attualmente circolanti nel nostro pianeta Terra”, ha scritto su Facebook il cantautore romano. Ieri sera, 17 marzo, Renato Zero ha condiviso sui social un post in cui invita il suo pubblico a rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Il Re dei Sorcini, nel messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook e riportato integralmente di seguito, ha concluso dicendo: “La vita richiede continui sacrifici. Ma poi per fortuna, può sempre accadere, che il cielo potrebbe rivelarsi ancora più azzurro ed un abbraccio ancora più apprezzabile.”

Renato Zero ha pubblicato lo scorso 4 ottobre il suo ultimo disco, “Zero il folle” (leggi qui la nostra recensione), che è stato presentato dal vivo durante la tournée del cantautore che ha preso il via il 1° novembre a Roma e si è conclusa a gennaio.