Michael Stipe canta una canzone dei R.E.M. in un video sul Coronavirus

In un video pubblicato su Twitter l’ex-frontman dei R.E.M. Michael Stipe ha cantato il ritornello della canzone della formazione statunitense, “It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)”, e ha suggerito ai fan alcune misure di sicurezza da adottare contro il rischio di contagio da Coronavirus. Dopo aver intonato i versi del brano estratto dall’album dei R.E.M., “Document”, del 1987, il cantautore statunitense, nella clip riportata di seguito, ha detto: “Eccoci qui. È il Coronavirus, ci sono quattro regole da ricordare. La più importante, la numero uno: restate in casa!”.

A message from Michael Stipe. pic.twitter.com/bAmxmTEM1s — Ethan Kaplan (@ethank) March 18, 2020

“Non uscite, a meno che non sia necessario. Se non è importante, se non si tratta di un'emergenza, se non è necessario fare la spesa, restate in casa stasera. Il giorno di San Patrizio possiamo festeggiarlo tra quattro mesi”, ha poi aggiunto Michael Stipe. “Numero due: lavatevi le mani, ogni volta che entrate in casa, ancora e ancora. Tre: comportatevi come se siete già malati e non volete stare a meno di un metro di distanza da chiunque altro perché potreste trasmettere il virus. Potreste passarlo ad altre due persone e loro lo trasmetterebbero ad altre due persone. Non volete essere quella persona. Io non voglio essere quella persona!” In conclusione Stipe ha detto: “Numero quattro: state attenti alle fonti da cui reperite informazioni. Sono una ex pop star, ma non mi fido dei social media.”

Lo scorso 14 marzo i R.E.M., attraverso un lungo post pubblicato su Facebook dal manager Bertis Downs, hanno inviato un messaggio di supporto rivolto ai loro fan italiani e all'Italia intera e hanno condiviso un video di una loro apparizione televisiva nel nostro Paese all'inizio degli anni Duemila.