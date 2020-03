Coronavirus: per una versione solidale di "Ma il cielo è sempre più blu"

Pensavo stamattina, appena sveglio, che in questa emergenza Coronavirus molti stanno facendo quello che possono per dare una mano, per quanto da casa.

Pensavo poi che, anche se l'idea di un singolo benefico è un po' fuori moda, potrebbe comunque essere uno strumento utile per raccogliere donazioni - così come stiamo facendo noi siti musicali con #iosuonodacasa

Pensavo anche che, come nel 1985 la canzone scelta per il singolo benefico dei cantanti italiani per l'Etiopia è stato "Nel blu dipinto di blu", come nel 2009 la canzone "Domani" di Mauro Pagani è stata scelta per raccogliere fondi per salvare l'arte in Abruzzo dopo il terremoto, visto che il sentimento popolare, quello del "mettiamoci a cantare ai balconi", sembra aver scelto "Ma il cielo è sempre più blu" come canzone simbolo della speranza, questa è la canzone che andrebbe riproposta in versione corale, tipo "We are the world" o "Do they know it's Christmas?".

E allora, ho pensato, Takagi e Ketra, e/o Dardust - i produttori che sono i nuovi protagonisti della musica italiana - dovrebbero produrre una nuova versione di "Il cielo è sempre più blu", chiamando a raccolta tutte le migliori voci della canzone italiana e mettendo in vendita la canzone per raccogliere fondi per l'emergenza Coronavirus (magari utilizzando, come abbiamo scelto di fare noi di #iosuonodacasa, il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti, 45527).

"Ma il cielo è sempre più blu", fra l'altro, con le sue strofe fatte di frasi staccate una di seguito all'altra, si presterebbe benissimo ad essere "ricomposta" usando frammenti di audio inviati via Web da ogni singolo cantante. E forse si potrebbe anche immaginare un video con i contributi inviati sempre via Web.

Comunque, come realizzarla non sta a me suggerirlo, c'è gente che lo saprebbe fare benissimo. La proposta è sul tavolo, vediamo se viene raccolta.

Franco Zanetti