Emma e Fedez, concerto in diretta. Ferro e Pausini duettano a distanza

Emma al microfono (da Roma), Fedez alla consolle (a Milano). La popstar salentina e il rapper di "Cigno nero" hanno unito le loro forze per un'insolita diretta Instagram che oggi pomeriggio li ha visti intrattenere i vicini di Fedez con un mini-concerto.

Emma che canta nella diretta di Fedez che amolifica per tutto il suo vicinato



alle 18 questi due mi faranno volare pic.twitter.com/mF2FHDKI7e — caro 🌼 (@ciiemme) March 17, 2020

LAURA PAUSINI E TIZIANO FERRO CHE CANTANO INSIEME IN DIRETTA SU INSTAGRAM SONO LA COSA PIÙ BELLA CHE VEDRETE OGGI pic.twitter.com/3G1gDJIDCE — ً (@lavocedellapau) March 17, 2020

I dj set del rapper sono ormai diventati un appuntamento quotidiano. Oggi Fedez alle 18 in punto si è collegato con Emma e l'ha invitata a cantare, via Instagram, dalla finestra del suo appartamento nel Bosco Verticale, nel quartiere CityLife a Milano. La cantante ha intonato l'Inno di Mameli, un paio di suoi successi ("Amami" e il singolo "Luci blu", ultimo estratto dal suo album "Fortuna") e chiuso il set con la cover di "Nel blu dipinto di blu".Duetto a distanza, invece, per Laura Pausini e Tiziano Ferro. Alle 17 la voce di "Strani amori" si è connessa dall'Italia con il cantautore di Latina, che come noto vive da tempo a Los Angeles. In una diretta congiunta i due hanno tra le altre cose duettato sulle note di "Non me lo so spiegare", successo di Ferro che la Pausini incise nel 2006 per il suo album di cover "Io canto", in duetto con lui.