Van Der Graaf Generator in Italia, concerti posticipati a settembre e ottobre

In ottemperanza alle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del Coronavirus, il tour italiano di Peter Hammill e soci - che si sarebbero dovuti esibire il prossimo 5 aprile a Genova, il 7 aprile a Roma, l’8 aprile a Bologna e il 9 aprile a Milano - è stato rinviato di qualche mese. I Van Der Graaf Generator, oltre ad annunciare un nuovo live a ingresso gratuito per il 5 settembre a Veruno (NO), hanno comunicato che saranno in concerto nel nostro Paese tra settembre e ottobre. Ecco il calendario con le date confermate:

Venerdì 4 Settembre 2020 – ROMA – Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli (Recupero della data del 7 aprile)

Sabato 5 Settembre 2020 – VERUNO (NO) – 2Days Prog / Ingresso gratuito (Nuova data)

Domenica 6 Settembre 2020 – GENOVA – Politeama Genovese (Recupero della data del 5 aprile)

Giovedì 8 Ottobre 2020 – BOLOGNA – Teatro Celebrazioni (Recupero della data dell’8 aprile)

Venerdì 9 Ottobre 2020 – PADOVA – Gran Teatro Geox (Recupero della data del 10 aprile)

Domenica 11 Ottobre 2020 – MILANO – Auditorium (Recupero del 9 aprile)

I biglietti precedentemente acquistati sono valide per le nuove date. I titoli d’ingresso per i concerti sono ancora disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

La band di Manchester - discograficamente ferma all'album “Do not disturb" del 2016 - è formata da Peter Hammill (voce, chitarra e pianoforte), Guy Evans (batteria) e Hugh Banton (tastiere, basso elettrico, chitarra). L’ultima volta che la formazione inglese si è esibita in Italia è stata nel 2013 in occasione del Pistoia Blues Festival.