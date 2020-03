Concerti, Mahmood: ecco le nuove date del tour europeo

A causa dell’emergenza Coronavirus, il tour europeo del cantautore milanese è stato posticipato al 2021. L’organizzatore della tournée di Mahmood, oltre ad aver comunicato che i live previsti in Germania e a Murcia non verranno recuperati, ha annunciato le nuove date che vedranno la voce di “Soldi” esibirsi in diverse città d’Europa.

Dopo il tour italiano, che prenderà il via il prossimo 3 novembre con il live di Milano, Alessandro Mahmoud sarà in concerto il 12 febbraio a Losanna, il 13 febbraio a Zurigo, il 16 febbraio a Londra, il 18 febbraio ad Amsterdam e il 20 febbraio ad Anversa. Mahmood sarà poi a Parigi il 21 febbraio, a Madrid il 25 febbraio e a Varsavia il 5 marzo.

Ecco il nuovo calendario del tour europeo:

12 febbraio LOSANNA – LES DOCKS (recupero del 15.05.20)

13 febbraio ZURIGO – KOMPLEX 457 (recupero del 16.05.20)

16 febbraio LONDRA – 02 SHEPERD’S BUSH EMPIRE (recupero del 21.04.20)

18 febbraio AMSTERDAM – MELKWEG (recupero del 20.04.20)

20 febbraio ANVERSA – DE ROMA (recupero del 15.04.20)

21 febbraio PARIGI – BATACLAN (recupero del 19.04.2020)

25 febbraio MADRID – SALA BUT (recupero del 27.04.20)

05 marzo VARSAVIA – PALLADIUM (recupero del 24.05.2020)

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni sui biglietti consultare il sito www.friendsandpartners.it oppure rivolgersi alle compagnie di ticketing attraverso le quali è stato acquistato il biglietto.