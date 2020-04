Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: White Stripes, live al festival di Glastonbury, 2005

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Era l'estate del 2005, e "Get Behind Me Satan" era uscito da poche settimane: Jack e Meg White erano diventati delle star con "Elephant", ma volevano spingersi ancora un po' più in là. Invece di sfoderare altri riff alla "Seven Nation Army" o "The Hardest Button to Button" i White Stripes si inventano un disco più obliquo e sperimentale, ma non per questo meno d'impatto. Non poteva esserci test migliore, per canzoni come "My Doorbell" o "The Denial Twist", del palco di quello che è il festival europeo per definizione, quello di Glastonbury.

Un test dall'esito senza dubbio positivo, che avrebbe consacrato il duo di Detroit come l'anomalia più affascinante comparsa sul panorama musicale internazionale degli ultimi trent'anni. Una miscela di grande mestiere e ingenuità, di irruenza e dolcezza, di peccato e innocenza che è stata in grado di diventare mainstream e conquistare il mondo partendo dalla più rudimentali delle formazioni possibili: una chitarra e una batteria. Come è finita lo sappiamo: Jack ha proseguito il suo personale viaggio tra passato e futuro della tradizione musicale americana, diventando discografico e ambasciatore del vintage come stile di vita - come quando ai concerti ci si andava per vederli, non per riprenderli con il cellulare. Meg è sparita dalle scene, per motivi dei quali sono a conoscenza lei e pochissimi altri. Quanto ci mancano, però...

