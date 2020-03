Coronavirus, Eurovision Song Contest 2020: “Speriamo di avere presto informazioni”

A causa dell’emergenza Coronavirus, in tutto il mondo diversi eventi sono stati cancellati o sospesi. Al momento, però, non si hanno ancora notizie sul futuro della sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest che si dovrebbe tenere presso l'Ahoy Rotterdam di Rotterdam. Le finali della manifestazione - in cui Diodato, primo classificato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la sua "Fai rumore”, rappresenterà l’Italia - sono in programma per i prossimi 12 e 14 maggio e la finale è prevista per il il 16 maggio.

Questo pomeriggio, 17 marzo, è stato pubblicato sui canali social dell’Eurovision Song Contest un post in cui si legge:

“Sappiamo che state aspettando con ansia notizie sul futuro dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. Con una situazione in costante cambiamento per quanto riguarda il Coronavirus e un gran numero di persone da consultare, ogni elemento importante deve essere preso in considerazione. Portate pazienza. Speriamo di avere presto maggiori informazioni.”