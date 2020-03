Tinie Tempah, ecco il suo primo nuovo singolo in tre anni

Il rapper inglese Tinie Tempah - discograficamente fermo all'album “Youth” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 14 aprile 2017 - ha pubblicato il suo primo nuovo singolo in tre anni. La nuova canzone del rapper di origine nigeriane si intitola “Top winners” ed è stata realizzata in collaborazione con Not3s. Patrick Okogwu, questo il nome all’anagrafe della voce di “Pass out”, ha presentato così il brano: “Ho registrato questo pezzo con Not3s perché parla della mentalità dei vincitori”. Il rapper ha poi aggiunto: “Quella mentalità ci ha tenuto concentrati, è il motivo per cui sono dove sono, e la ragione per cui Not3s è dov’è.”

Ecco il video che accompagna il singolo “Top winners”:

Al momento non si conoscono dettagli su un nuovo lavoro discografico del rapper che ha all’attivo tre album in studio - il primo dei quali, “Disc-overy”, pubblicato il 1° ottobre 2010.