Coronavirus, Eventbrite fa un passo indietro sulle sue previsioni finanziarie per il 2020

Alla luce dell’emergenza Coronavirus e dello stato di incertezza che circonda il settore degli spettacoli dal vivo, la società di ticketing online Eventbrite ha fatto un passo indietro sulle sue prospettive commerciali - vale a dire, per esempio, le previsioni di ricavi e profitti.

L’amministratore delegato di Eventbrite Julia Hartz ha descritto la situazione come “senza precedenti”. “L’anno è iniziato bene, in generale, e in questo momento stiamo assistendo a un impatto materiale sulla nostra attività a causa del virus”, ha dichiarato Hartz. “Mentre l’entità finale di questo impatto a breve termine è poco chiara, rimaniamo fiduciosi nella nostra strategia di andare avanti, nella nostra posizione di mercato e nella domanda a lungo termine di eventi dal vivo.”

Alla fine di febbraio Eventbrite ha pubblicato la sua guida per il 2020, con ricavi cresciuti del 12% a 327 milioni di dollari nel 2019. La società aveva previsto ricavi netti pari a 84-88 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020 - con una crescita del 3%-8% su base annua - e ricavi di 342-359 milioni di dollari per l’intero anno solare, in crescita tra il 5% e il 10%. Sebbene la società di ticketing abbia menzionato l’emergenza Coronavirus nella sua presentazione di Febbraio - dichiarando: “Ci aspettiamo che l'epidemia avrà un impatto sugli eventi dal vivo e sulla partecipazione del pubblico a breve termine” - la situazione è cambiata rapidamente in poche settimane da allora.