Tencent Music vicina ai 40 milioni di abbonati

E' molto positivo il bilancio del 2019 di Tencent Music, il principale servizio di streaming musicale cinese: alla chiusura del quarto trimestre dello scorso anno il gigante con quartier generale a Shenzhen che controlla la piattaforma ha fatto segnare introiti complessivi per poco più di un miliardo di dollari, 307 milioni dei quali generati da Tencent Music, cresciuto in termini del fatturato del 40,7%. Il risultato è figlio di un sensibile aumento degli abbonati a pagamento, il cui ammontare alla fine dello scorso anno era di 39,9 milioni di unità, il 47% in più di quelli iscritti al servizio a fine 2018.

I vertici della società si aspettano un'ulteriore crescita a due cifre nel 2020, nonostante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus stia ponendo grossi ostacoli all'industria discografica mondiale: con il lancio di un servizio streaming di dirette (in collaborazione con QQ Music) e l'ampliamento del Tencent Musician Program, che permetterà la distribuzione diretta di artisti sulla piattaforma senza l'intermediazione di etichette, e l'inserimento nei cataloghi degli audiolobri, i vertici del primo operatore digitale sul mercato asiatico si aspettano di replicare la performance commerciale fatta segnare lo scorso anno.