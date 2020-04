Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Neil Young, Bridge School Benefit 1994

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Il Bridge School Benefit è stato un festival benefico che Neil Young ha organizzato a partire dal 1986: tutti gli anni, in autunno, il veterano rocker canadese (oggi naturalizzato americano) richiamava allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, California, amici come Bruce Springsteen, Tom Petty, Bob Dylan, Elton John, R.E.M., Lou Reed e chi più ne ha più ne metta per raccogliere fondi da destinare al sostegno ai minori diversamente abili in ambito educativo. In occasione dell'edizione 1994 sul palco di quella che universalmente è considerata la capitale della Silicon Valley salirono, oltre che a Young e a Petty, anche Pearl Jam, Pete Droge, Mazzy Star, Ministry e Indigo Girls.

Young è di scena la prima serata del festival, il primo ottobre: coi suoi Crazy Horse sciorina, in acustico (quella dell'unplugged era una prerogativa comune a tutti i partecipanti alla manifestazione), una buona selezione di suoi pezzi forti - "My Heart", "Sleeps With Angels", "My My, Hey Hey", "Change Your Mind" - riservandosi di stupire il pubblico sul finale, quando - durante l'esecuzione di "Piece Of Crap" - sotto i riflettori compare Eddie Vedder. Perché più che un festival, il Bridge School Benefit, era un gruppo di amici che suonavano per una buona causa. Fino al 2016, quando l'avventura immaginata trent'anni prima da Neil e l'allora sua moglie Pegi (scomparsa nel 2019) giunse a fine corsa.

