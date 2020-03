David Crosby: "Se mi cancellano il tour, perdo la casa"

In un'intervista rilasciata al magazine GQ, il cantautore californiano David Crosby ha mostrato tutta la sua preoccupazione - "se perdo i tour, probabilmente perderò la casa" - riguardo il suo prossimo tour che, ora come ora, è in forse, a causa della diffusione del coronavirus, che sta portando i promoter di tutto il mondo a cancellare un gran numero di concerti.

Fattagli la domanda “Come stai?", la risposta di Crosby è la seguente:

"Non molto bene. Sono seduto qui ad aspettare che annullino tutti i miei live quest'estate e mi mettano in gravi difficoltà finanziarie. Non ci pagano più per i dischi. Quindi il tour è tutto ciò che abbiamo. Questa è davvero l'unica cosa che possiamo fare per guadagnare dei soldi. E perderlo è semplicemente terribile. Potrei, ad essere onesti, perdere la mia casa. Non so cosa fare, tranne che incassare il colpo e andare avanti. Sinceramente, se perdo il tour, probabilmente perderò la mia casa. Non ho risparmi.”

Il tour, che si compone di 22 concerti, dovrebbe iniziare il prossimo 14 maggio e avere fine il seguente 21 giugno. In tour Crosby dovrebbe essere accompagnato dalla Sky Trails Band, che è formata da suo figlio James Raymond alle tastiere, Mai Leisz al basso, Steve DiStanislao alla batteria, Jeff Pevar alla chitarra e Michelle Willis a tastiere e voce.

L'ultimo album di David Crosby, “Here If You Listen” (leggi qui la nostra recensione), è stato pubblicato nel novembre 2018 e un nuovo disco è annunciato in arrivo in questo 2020.