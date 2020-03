Vasco Rossi per combattere il virus si legge un libro - GUARDA

Dopo mille peripezie – che vi abbiamo puntualmente riportato nei giorni scorsi - Vasco Rossi, partito da Los Angeles (California), è riuscito finalmente a tornare a casa sua a Bologna. E, come milioni di italiani, si è chiuso tra le mura domestiche per ottemperare alla richiesta del nostro governo di limitare al minimo le sortite per le strade per arginare la diffusione del coronavirus che tante morti sta facendo nelle ultime settimane.

Dopo avere informato i fan, attraverso i suoi social network, del viaggio del ritorno a casa, ora il rocker di Zocca, si mostra in versione 'riposo del guerriero' o, se preferite, in quella del 'recluso responsabile'. Nell'immagine pubblicata su Instagram è possibile osservare Vasco immerso nella lettura di un libro. L'immagine è accompagnata da queste parole: “Un libro è una consolazione..... Il "piacere" è diverso, è un po' più forte..... Con un libro ci vuole anche pazienza bisogna rallentare, entrarci dentro.... sforzarsi un po' ci si deve concentrare....... non è come andare a ballare... Però... può darti veramente delle grandi soddisfazioni. Ci si rilassa, ci si arricchisce si ricomincia a ragionare conosci un sacco di cose, capisci; ti senti più sicuro. E sembra di stare in compagnia di qualcuno... di un'altra persona, un'altra mente che di solito è anche stupefacente! Fuori dal comune. E alla fine ti accorgi di sentirti più sicuro. Di affrontare il mondo... con un altro sguardo un'altra consapevolezza...”

Vasco Rossi, emergenza sanitaria permettendo, il prossimo giugno è atteso da cinque concerti: il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, il 15 giugno al Mind di Milano, il 19 e il 20 al Circo Massimo di Roma e, infine, a chiudere, il 26 giugno all'Autodromo di Imola, in provincia di Bologna.