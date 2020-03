R.E.M.: grazie al virus “It's the End of the World as We Know It (and I Feel Fine)” sale in classifica

Brutti giorni questi, vessati dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. Forse a causa del suo testo catastrofista, la canzone dei R.E.M. “It's the End of the World as We Know It (and I Feel Fine)” sta risalendo posizioni nella classifica dei singoli di iTunes.

La composizione del brano trova ispirazione nella testa del frontman della formazione statunitense Michael Stipe agli inizi della carriera della band di Athens, quando il gruppo si recò a una festa a New York è lì vi trovò il noto critico musicale Lester Bangs (che morì all'età di 33 anni il 30 aprile 1982, ndr), festa in cui l'unico cibo che si poteva trovare erano torte e caramelle gommose.

Disse il chitarrista dei R.E.M. Peter Buck:

“Avevo letto tutta la roba di Lester Bangs su Creem e pensavo che lui fosse la cosa più bella del mondo. Lester era lì, e ogni volta che passava qualcuno - come un mantra - aveva qualcosa da dirgli. Mi chiamò marcio succhiacazzi. (...) Io ero lì che mi dicevo, 'Quello è Lester Bangs! È così fico!'”.

Anche il cantante Michael Stipe ricordò bene quella serata e, anni dopo, sognò di partecipare a una festa nella quale tutti, a parte lui, avevano come iniziali L e B: Lester Bangs, Lenny Bruce, Leonard Bernstein e Leonid Breznev. Disse:

“Quindi tutto finì nella canzone insieme a molte cose che avevo visto mentre cambiavo i canali in TV”.

Questa canzone è inclusa nel quinto album della band statunitense del 1987, “Document”. Una cover in italiano del brano, intitolata “A che ora è la fine del mondo?”, è stata pubblicata nel 1994 da Ligabue.