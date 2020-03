I club italiani si ritrovano in streaming

#StayON è un'iniziativa nata da live club e festival coordinata da KeepOn LIVE per costruire una staffetta di eventi in streaming e raccogliere il mondo della musica attorno ad un palco virtuale.

Tra gli artisti che si esibiranno in questa rete ci saranno musicisti, scrittori e attori come Lodo Guenzi, Giovanni Truppi, Erica Mou, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Eugenio in Via di Gioia, Dimartino, Pino Marino, Michela Giraud, Giovanni Succi, FADI, Bianco, Francesco Di Bella (24 Grana), Lorenzo Kruger, Renzo Rubino, Enrico Gabrielli, Gnut, Ketty Passa, Giorgieness, Daniele Celona, Nicolò Carnesi, Fabrizio Cammarata, Cisco, Finaz (Bandabardò) e altri ancora. Ad ogni diretta sarà associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli Ospedali e alla Protezione Civile.

Per due ore al giorno, in “slot” da 30 minuti l’uno, da domani fino alla fine del periodo di contenimento, le pagine Facebook di Festival e Live Club verranno animate da una serie di esibizioni speciali.