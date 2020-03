Billie Eilish è al lavoro su un nuovo album

Fino a un paio di mesi fa il momento sembrava lontano, e invece no, o almeno non così tanto: Billie Eilish è già al lavoro, insieme al fratello e collaboratore Finneas O’Connell, all’ideale seguito del suo esordio discografico “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”. A raccontarlo è stato lo stesso Finneas, co-autore della musica della giovane popstar. “Abbiamo iniziato a lavorare al nuovo album e penso che la cosa migliore che possiamo fare sia fare alla nostra maniera”, ha spiegato il musicista statunitense in un’intervista con Vulture, proseguendo: “Il primo album era molto puro nelle sue intenzioni. Non era stato pensato per essere il miglior album. Il nostro unico obiettivo era fare un disco che ci piacesse e da suonare dal vivo. Penso che questo sia tutto ciò che faremo per il secondo. Tutte le altre cose sono effetti collaterali. Non puoi puntare a quelle”.

L’ultima volta che O'Connell, classe 1997, aveva accennato ai progetti discografici della sorella il musicista, che lo scorso anno ha pubblicato il suo EP solista “Blood Harmony”, aveva detto che Billie Eilish avrebbe preso una nuova direzione e che questo avrebbe permesso al suono della sua musica di evolversi. E ancora, scambiando qualche parola con l’edizione statunitense di Billboard: “Per ora penso che nell’album numero due…ci siano un sacco di storie che sentiamo di non essere ancora riusciti a raccontare”.

Oltre al suo esordio “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, uscito nel marzo 2019, la cantante californiana ha pubblicato gli EP “Don't Smile at Me” e “Up Next Session: Billie Eilish” e l’album dal vivo "Live at Third Man Records". La voce di “bad guy” si è inoltre dedicata alla traccia principale della colonna sonora dell’ultimo capitolo della saga di James Bond, “No Time to Die”.