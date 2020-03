Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Janis Joplin, live a Stoccolma, 1969

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Chiusa l'avventura con i Big Brother and the Holding Company, nel '69 Janis Joplin inizia a farsi accompagnare dalla Kozmic Blues Band, con la quale l'indimenticabile voce texana si esibisce nelle prime ore del mattino del 17 agosto al festival di Woodstock. Qualche settimana prima la cantante sale sul palco del teatro Narren di Stoccolma, dove registra per un'emittente televisiva locale un breve live che la vede impegnata nell'interpretazione di una manciata di suoi cavalli di battaglia, tra i quali "Piece of My Heart" e "Me & Bobby McGee".

E' una delle ultime apparizioni pubbliche di una delle star più influenti e tormentate della sua generazione: la dipendenza da sostanze stupefacenti le rende le performance sempre più difficili, come quella del 19 dicembre dello stesso anno al Madison Square Garden di New York. Nel '70 parte per il Brasile, dove cerca di ripulirsi e intreccia una relazione sentimentale con lo studente suo connazionale David Niehaus. La parentesi felice dura poco: tornata in patria, Janis ci ricasca e il rapporto con Niehaus evapora. Prima di intraprendere un tour con la sua nuova band, i Full Tilt Boogie, la Joplin si esibisce al Fillmore di San Francisco per una reunion con i Big Brother and the Holding Company, ma la storia - probabilmente - era già stata scritta. Poco più di un anno dopo la sua esibizione a Stoccolma, una delle voci più intense ed emozionanti mai apparse nel firmamento del rock si spegne nella stanza numero 105 del Landmark Motor Hotel di Hollywood, sconfitta per l'ultima volta dai suoi demoni.

