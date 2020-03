Le perle prog di Vinyl: Le Stelle di Mario Schifano

Quello di Le Stelle di Mario Schifano è uno dei dischi più noti e ricercati dai collezionisti - di prog italiano e psichedelia, ma anche d'arte, vista la liaison stile Andy Warhol fra il Maestro e la band (a là Warhol coi Velvet Underground).

La band - nata col nome Le Stelle - si formò nel 1967 quando l'ultimo bassista dei Giacobini e dei New Dada, Giandomenico Crescentini, incontrò il chitarrista Urbano Orlandi. A loro si unirono il tastierista Nello Marini (ex Wretched poi nei Venetian Power) e il batterista originario di Alessandria Sandro Cerra. Trasferitisi a Roma, entrarono in contatto con Schifano, con cui scattò subito un buona alchimia, visto anche l'interesse del Maestro, in quel momento, di trovare un punto d'incontro fra la sua arte e un approccio pop psichedelico all'insegna della multimedialità (musica e cinema compresi).

