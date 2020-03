Morgan è di nuovo papà: è nata la terza figlia, Maria Eco

Lieto evento per Morgan e famiglia: la terza figlia del cantautore monzese, Maria Eco, è venuta al mondo. A farlo sapere è stato l’amico di Marco Castoldi Ricc Frost, che in un post Facebook ha scritto, taggando il profilo ufficiale di Morgan:

Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan.