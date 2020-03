‘Io Floydo a casa’, l’appello alle tribute band dei Pink Floyd in tempo di quarantena

Anche la comunità pinkfloydiana si sta dando da fare per tenere alto l’umore di quanti sono alle prese con l’attuale emergenza sanitaria. L’appello arriva dallo storico, collezionista ed esperto della leggendaria band britannica Nino Gatti, insieme alle pagine Cymbaline – Pink Floyd Magazine, Floyd Channell – the italian Pink Floyd fans club, FUNKY DUNG – Pink Floyd Italian Convention e Sei un vero Floydiano se, che chiamano a raccolta “virtuale” tutte le tribute band, più di 250, di David Gilmour e soci per suonare “la musica che amiamo, dalla vostra sala prove, da casa vostra, ovunque sia meglio per voi”. Si legge ancora nella presentazione dell’evento: “Fatelo come gruppo o singolarmente, con la chitarra, le tastiere, la voce, il sassofono, quello che preferite. Noi vi ascolteremo e per un attimo sentiremo di essere tutti insieme, uniti dall'amore per la musica dei Pink Floyd. Sarà il più bel regalo che potrete fare sia alla loro musica che a tutti i loro fan”.

Tutti i dettagli dell’iniziativa li trovate nella pagina Facebook ad essa dedicata.

Tra le iniziative in risposta al COVID-19 e all’isolamento in atto nella Penisola per contrastarlo da qualche giorno Rockol ha dato vita, in collaborazione con altre importanti testate musicali online, al progetto #iosuonodacasa per la realizzazione di live casalinghi e la raccolta di microdonazioni destinate all’ospedale Niguarda di Milano in prima linea contro il Coronavirus. Il calendario aggiornato dei concerti lo trovate qui.