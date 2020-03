Maluma: il concerto di Milano rinviato a settembre

Nuova data per il concerto della star latina Maluma al Mediolanum Forum di Assago, dopo i rinvii dovuti alle misure restrittive per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il cantante colombiano salirà sul palco del palazzetto milanese venerdì 4 settembre. I biglietti riportanti le date 7 marzo e 31 marzo saranno validi per la nuova data appena comunicata dal suo promoter.

Per chi volesse vendere i biglietti già acquistati, la piattaforma fan sale di Ticketone è a disposizione degli spettatori come unico canale di rivendita autorizzata.