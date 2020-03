Grandi album da (ri)ascoltare, nel frattempo: 'Is This It' degli Strokes

All'epoca ci dissero che andarli a vedere dal vivo era una specie di dovere morale, che avrebbero salvato il rock'n'roll e che sarebbero diventati delle leggende e forse qualcosa di più. Erano tutti pazzi di loro, dalla rockstar di vaglia ai vicini di casa. Nel 2001 gli Strokes con il loro album di debutto "Is This It" ridefinirono in chiave moderna il concetto di hype, ma assegnare solo all'entusiasmo di pubblico e critica la folgorante entrata di Julian Casablancas e soci sarebbe ingiusto: come Rockol scrisse diciannove anni fa, riuscirono a condensare in poco più di mezz'ora "ballate proto-punk, post-glam" e altro, tutto animato "da un passionale divertimento".

Ecco la recensione pubblicata nel 2001 da Rockol di "Is This It" degli Strokes: