Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Oasis, live all'Earls Court, Londra, 1995

E' l'immagine di una band all'apice della propria forma, ancora troppo giovane per non essere affamata ma appena consacrata a livello mondiale. E' la quintessenza del brit rock anni Novanta, quella gloriosa stagione che fece da contraltare europeo all'esplosione del grunge in America. I due concerti che la band dei fratelli Gallagher tenne all'Earls Court di Londra il 4 e 5 novembre del 1995 rappresenta il momento clou - non a caso catturato dal film-concerto "...There and Then" del '96 - del tour in supporto a "(What's the Story) Morning Glory?", disco che spedì gli Oasis nell'Olimpo del rock mondiale.

Liam e Noel, poi Paul "Bonehead" Arthurs alla chitarra e Paul McGuigan al basso, con l'allora neo-acquisto Alan White alla batteria (Tony McCarroll lasciò polemicamente la band poco prima, dopo crescenti tensioni con l'amico d'infanzia Noel) rappresentano l'immagine migliore di quella Cool Britannia che voci piuttosto insistenti danno da più parti come sempre più pronta al ritorno, ma che - per ora - resta più che altro un argomento per riempire le pagine dei giornali.

