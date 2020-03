Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: David Bowie, live a Berlino, 2002

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

L'Heathen Tour è stata la penultima sortita sui palchi del Thin White Duke prima del ritiro dalle scene, avvenuto due anni dopo al termine del Reality Tour. Una delle ultime epifanie di uno dei più grandi artisti che la storia del rock ricordi, e non solo per un passato tanto importante quanto sfaccettato.

Caricamento video in corso Link

Sul palco della Max Schmeling Halle di Berlino, il 22 settembre del 2002, non è salito un mostro sacro impegnato in un'autocelebrazione, ma un autore e performer contemporaneo, che nonostante un enorme bagaglio sulle spalle è riuscito a sorprendere ancora una volta, in una città - la capitale tedesca - che rappresenta non solo un luogo ma anche uno stato dell'anima nella storia, artistica e personale, di David Bowie. Ci sono i Pixies di "Cactus", il Neil Young di "I've Been Waiting For You" e i super-classici come "Heroes", "Rebel Rebel" e "I'm Afraid Of Americans". C'è l'essenza di un artista alla mancanza del quale, purtroppo o per fortuna, non ci abitueremo mai.

Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: guardali qui