Coronavirus, New York e Los Angeles si fermano: chiusi teatri, club e arene

Il Coronavirus ora fa tremare anche gli Stati Uniti. New York e Los Angeles, due delle principali città degli Usa, hanno deciso di prendere decisioni importanti per cercare di impedire al virus di diffondersi ulteriormente e combattere l'emergenza, dopo le allarmanti dichiarazioni dell'immunologo Anthony Fauci - chiamato dal presidente Donald Trump ad aiutare il governo ad affrontare la crisi - che ha invitato lo stato a dichiarare un vero e proprio blocco dell'intera federazione.

È stato il sindaco di New York Bill De Blasio ad annunciare via social di aver firmato un decreto che impone di abbassare la serranda non solo a bar, ristoranti e pizzerie, ma anche a locali notturni, cinema, teatri e sale da concerto. Il decreto entrerà in vigore alle 9 di domani, martedì 17 marzo, ma molte venues - come la Carnegie Hall e la Brooklyn Academy of Music - hanno già sospeso i loro spettacoli. De Blasio ha scritto su Twitter:

"Non è stato semplice prendere questa decisione. Questi posti sono parte del cuore e dell'anima della nostra città. Sono parte di ciò che significa essere newyorkese. Ma la nostra città ora si trova ad affrontare un problema senza precedenti e dobbiamo rispondere con la giusta mentalità. Ce la faremo, ma finché l'emergenza non sarà superata dobbiamo compiere dei sacrifici per i nostri amati cittadini".

Our lives are all changing in ways that were unimaginable just a week ago. We are taking a series of actions that we never would have taken otherwise in an effort to save the lives of loved ones and our neighbors. Now it is time to take yet another drastic step. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 16, 2020

I’m taking executive action to help prevent the spread of COVID-19 in @LACity by closing bars, nightclubs, restaurants (except takeout/delivery), entertainment venues and gyms until March 31 unless extended. Grocery stores will remain open. Watch live: https://t.co/iDFp1C4Zpz pic.twitter.com/IlTcanN2tA — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 16, 2020

Anche Los Angeles ha deciso di seguire New York. Il sindaco Eric Garcetti ha annunciato via social stanotte la chiusura di teatri, locali e sale da concerto almeno fino al prossimo 31 marzo, con un decreto entrato in vigore già a mezzanotte.E proprio da Los Angeles, come già riportato da Rockol , arriva la notizia del ricovero di Lucian Grainge, amministratore delegato del gruppo Universal. Venerdì scorso gli uffici del quartier generale di Universal a Santa Monica sono stati chiusi in seguito alla scoperta di un "dipendente affetto da Covid-19".