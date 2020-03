USA: Lucian Grainge (Universal) ricoverato per Coronavirus

L'amministratore delegato del gruppo Universal Lucian Grainge è stato ricoverato all'UCLA Medical Center di Los Angeles perché trovato positivo al Coronavirus: l'indiscrezione, riferita da Variety da diverse fonti vicine al manager, non è stata ancora confermata in via ufficiale dai vertici della major. Circa le condizioni attuali di Grainge non si hanno notizie.

Lo scorso 29 febbraio il numero uno della major aveva tenuto la festa per il suo sessantesimo compleanno presso il Madison Club di La Quinta, una dei più esclusivi centri residenziali californiani, alla quale avevano preso parte - tra gli altri - il ceo di Apple Tim Cook, il veterano della discografia USA Irving Azoff e il vicepresidente della casa di Cupertino Eddy Cue.

Lo scorso venerdì sono stati chiusi gli uffici del quartier generale di Universal a Santa Monica in seguito alla scoperta di "un dipendente affetto da Covid-19", che - a questo punto - non è da escludere possa essere proprio Grainge: "Siamo appena stati informati che esiste un caso confermato di infezione in un dipendente con sede nei nostri uffici di 2220 Colorado Avenue", si legge in un dispaccio interno alla società ottenuto da Variety, "Di conseguenza e con molta cautela, stiamo immediatamente chiudendo tutti i nostri uffici di Santa Monica e tutto il personale di Santa Monica è tenuto a lavorare da casa fino a nuovo avviso".

Lucian Grainge lavora per il gruppo Universal da 35 anni: la sua nomina ad amministratore delegato del gruppo risale al 2011.