Coronavirus: Diodato canta 'La cura' di Battiato e la dedica all'Italia

Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 è stato ospite questa sera di "Che tempo che fa", il programma condotto da Fabio Fazio. Di fronte alle telecamere di Rai2 Diodato ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà all'Italia intera in questo momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus: lo ha fatto in modo speciale, cantando nello studio completamente vuoto una cover di un classico di Franco Battiato, "La cura", che ha dedicato al nostro Paese, mentre alle sue spalle scorrevano immagini di questi giorni (dalle foto di medici e infermieri, impegnati in prima linea negli ospedali nella lotta contro il virus, a quelle delle bandiere fuori dalle finestre). Ecco il video dell'esibizione: