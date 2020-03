Morgan gira per strada in monopattino cantando 'Le brutte intenzioni la maleducazione'. Video

È così esilarante che a guardarlo non sembra neanche vero. Invece lo è. È diventato virale sui social un video, pubblicato oggi pomeriggio, che immortala Morgan mentre gira per strada in monopattino a Milano mettendosi canticchiando "Le brutte intenzioni la maleducazione", la sua "riscrittura" di "Sincero", la canzone che aveva presentato in coppia con Bugo al Festival di Sanremo 2020, che causò la lite con il cantautore, la sua fuga dal palco e dunque l'esclusione della coppia dalla gara.

RAGAZZI NON CI CREDO pic.twitter.com/ZuKkQVzBjO — Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2020

Due ragazze alla finestra, notando Morgan in monopattino per strada, hanno invitato l' ex leader dei Bluvertigo a partecipare all'ormai tradizionale flash mob che ogni giorno alle 18 vede gli italiani affacciarsi per cantare insieme contro la paura per il Coronavirus. "Porti la chitarra, porti uno strumento?", gli dice una delle due. E lui risponde: "Sì, facciamo questa: 'Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, e la ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa'", andandosene poi sfrecciando con il suo monopattino, continuando a canticchiare.