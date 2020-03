Laura Pausini e Tiziano Ferro: una diretta doppia sui social contro il Coronavirus

Laura Pausini e Tiziano Ferro tornano ad unire le loro forze. Stavolta non per una canzone - come hanno più volte fatto in passato - ma per una diretta doppia sui social, contro il Coronavirus. La voce di "Strani amori" (che ha donato 100mila euro al comitato regionale dell'Emilia Romagna della Croce Rossa Italiana) e il cantautore di Latina si collegheranno su Instagram alle 17 di martedì 17 marzo "per passare un po' di tempo insieme da casa". A darne notizia sono i diretti interessati, sui social.

Io e @TizianoFerro saremo in diretta doppia su Instagram! Vi aspettiamo martedì 17/03 per passare un po’ di tempo insieme da casa... ❤️ #LauraTizianoIG

🇮🇹 17.00 🇺🇸 9AM-Noon 🇧🇷 1PM 🇲🇽10AM@TizianoFerro y yo haremos un doble directo en Instagram! Os esperamos el martes 17/03. pic.twitter.com/l211TqtprD — Laura Pausini (@LauraPausini) March 15, 2020

La prima collaborazione di Laura Pausini e Tiziano Ferro, se si escludono duetti a sorpresa durante i concerti, risale al 2006, anno in cui la cantante reinterpretò "Non me lo so spiegare" - una delle hit del cantautore - per il suo album di cover "Io canto", incidendo la canzone insieme allo stesso Ferro. Nel 2009 i due furono poi protagonisti di uno show trasmesso su Rai2, durante il quale si esibirono sia singolarmente che in duetto, cantando cover e successi pescati dai rispettivi repertori.