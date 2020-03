Giuliano Sangiorgi: concerto sul balcone contro il Coronavirus. Video

Anche Giuliano Sangiorgi ha partecipato al flashmob a Roma che alle 18 di ieri, venerdì 13 marzo, ha visto i cittadini chiusi in casa affacciarsi alle finestre o ai balconi per cantare contro il Coronavirus. Il cantante dei Negramaro ha preso la sua chitarra acustica, l'ha imbracciata, è uscito fuori dal balcone del suo appartamento in zona Monti, a due passi dal Colosseo, e ha intonato alcune canzoni, tra gli applausi dei condomini del suo palazzo e delle palazzine di fronte a quella in cui vive (ma anche dei pochi passanti). Sangiorgi ha omaggiato Pino Daniele con "Quanno chiove" e Domenico Modugno con "Meraviglioso", che i Negramaro reinterpretarono nel 2008.

Ripreso dalla compagna Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo (dall'unione tra i due è nata nel 2018 Stella), Sangiorgi ha pubblicato il video dell'esibizione sui social e in pochi minuti la clip è diventata virale.

Solo qualche giorno fa il cantautore, invitando i fan ad attenersi alle disposizioni del governo e a restare in casa per impedire l'ulteriore diffusione del virus, aveva pubblicato su Instagram un video in cui presentava una nuova canzone: "Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me... Per capire o per cercare almeno di farlo".