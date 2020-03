Addio a Richenel, la voce di ‘Dance around the world’

Hubertus Richenel Baars, questo il nome all’anagrafe di Richenel, è mancato all’età di 62 anni lo scorso 10 marzo. La notizia della scomparsa del cantante olandese, noto per il singolo del 1986, “Dance around the world”, è stata diffusa dal sito parool.nl e ripresa dal profilo Facebook di Richenel.

Caricamento video in corso Link

Nell’ultimo post condiviso sui social questa sera 13 marzo, e firmato da un amico del cantante, si legge: “Richenel ha sempre adorato i suoi fan e mi ha chiesto di ringraziarvi per il vostro supporto. Ultimamente era troppo debole per pubblicare qualcosa. Se n’è andato con tanto amore, in pace e senza soffrire. Sono il suo amico Margit e mi ha chiesto di gestire la pagina in questi giorni. Le mie condoglianze a tutti e grazie per l'amore verso Richenel.”

Richenel avrebbe dovuto compiere 63 anni il prossimo 20 aprile.