Amici 2020, terza puntata: lite in diretta, gara interrotta per più di mezz'ora

Una lite in diretta segna la terza puntata del serale di Amici 2020, interrompendo la gara per venti minuti. Uno dei ballerini in gara, Javier Rojas, ha lasciato lo studio del talent condotto da Maria De Filippi (completamente vuoto causa emergenza Coronavirus) dopo aver perso una sfida contro un altro ballerino, Nicolai Gorodiski. Il concorrente ha contestato il voto della giuria televisiva del programma, composta dal dj degli Eiffel 65 Gabry Ponte, Christian De Sica e Vanessa Incontrada, che ha invece premiato l'altro partecipante, e in segno di protesta ha minacciato il ritiro dalla gara, abbandonando lo studio. Il gesto ha scatenato un diverbio piuttosto acceso tra la coreografa ed ex ballerina Alessandra Celentano (da anni parte del cast di "Amici"), gli altri giudici e la conduttrice, che ha ammonito severamente la Celentano per aver in qualche modo fomentato la reazione del concorrente con i suoi commenti (la coreografa aveva infatti difeso il ballerino, giudicando "incompetenti" Gabry Ponte, Christia De Sica e Vanessa Incontrada). Il ballerino è rientrato nello studio dopo mezz'ora, nel nervosismo generale.