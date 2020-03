Coronavirus, Vasco Rossi torna a Bologna: "Direzione 'tutti in casa’"

Il Blasco, durante il suo viaggio di ritorno verso casa da Los Angeles - dove Vasco Rossi si trovava fino a qualche ora fa per lavorare alla scaletta del suo tour estivo, che prenderà il via il prossimo 10 giugno da Firenze, e alla sua nuova canzone - ha incontrato non poche difficoltà dal momento che gli Stati Uniti, in risposta all’emergenza Coronavirus, hanno bloccato i collegamenti con l’Europa. Dalle ultime storie pubblicate su Instagram, però, sembra che il rocker di Zocca sia riuscito a tornare a Bologna.

Dopo aver informato i suoi fan, sempre via social, che avrebbe preso un volo da Los Angeles per Monaco, Vasco ha documentato anche il suo ultimo spostamento. Per rientrare in Italia dalla Germania, dal momento che il suo volo per Bologna è stato cancellato, il rocker ha dovuto noleggiare un aereo privato.

“Qui, la mascherina non ce l’ha nessuno, solo io. L’unica possibilità è quella di prendere un aereo privato per rientrare”, ha raccontato in un video il Blasco, comunicando di essere atterrato a Monaco. Le storie successive mostrano, infatti, il cantautore emiliano su un aereo privato diretto a Bologna. “Direzione ‘tutti in casa’”, ha detto Vasco in una clip sottolineando il fatto che, in ottemperanza alle disposizioni governative, tutti sono tenuti a trascorrere le proprie giornate in casa per tutelare sé stessi e gli altri dalla diffusione del virus Covid-19. “È andata”, ha annunciato il rocker nell’ultimo video in cui compare una scritta in sovrimpressione che recita “Bologna”.

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Vasco Rossi propone una video tratto dal Modena Park, il concerto-evento che si è tenuto il 1° luglio 2017, ed è accompagnato da un messaggio che recita: “Odissea nello spazio. ‘Guarderemo oltre l'orizzonte e saremo di nuovo insieme!’"