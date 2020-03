Tones And I, ascolta due nuove canzoni

La cantante australiana - che con il singolo “Dance monkey”, uscito il 10 maggio 2019 come secondo estratto dal primo EP di Tones And I “The kids are coming”, ha scalato le classifiche di vendita anche in Italia - ha pubblicato due nuove canzoni. Toni Elizabeth Watson, questo il nome all’anagrafe della 19enne cantante, ha condiviso i brani “Bad child” e “Can't be happy all the time”. In merito a quest’ultimo l’artista ha detto: “Parla delle lotte nel raggiungere la fama così rapidamente e affrontare un drastico cambiamento nello stile di vita; il bene e il male.”

A proposito di “Bad child”, Tones And I ha spiegato: “È la prima volta che ho scritto una canzone mettendomi nei panni di qualcun altro, scrivendo dal suo punto di vista.”

La cantante australiana porterà la sua musica anche in Italia il prossimo mese di giugno; Toni Watson sarà in concerto a Verona il 24 giugno e a Milano il 25 giugno.