Coronavirus, stop ai live: in Italia 'persi 40 milioni di euro da fine febbraio ad aprile'

Lo stop imposto dal governo italiano agli spettacoli musicali pubblici per arginare il contagio da Covid-19 sono costati solo all'industria nazionale del live circa 40 milioni di euro, ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri 100 considerando i mancati introiti del relativo indotto: la stima è stata fatta da Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, l'associazione di categoria che raggruppa le maggiori società di live promoting operative nel nostro Paese.

"La situazione dei concerti live in Italia è vicina al default", ha spiegato Spera in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo: "In questo momento circa 3000 concerti sono stati rinviati o cancellati: di questi, il 60% è stato riprogrammato e il 17% è stato annullato. Dalle stime fatte in questi giorni ci troveremo ad affrontare una perdita di circa 40 milioni, dal periodo dell’inizio delle ordinanze fino al 3 di aprile. Uno scenario che non ci fa ben sperare, visto il forte rischio che la situazione si prolunghi ancora nel mese di aprile. E tutto questo senza contare che verrà a mancare tutto l’indotto generato nei territori dai nostri eventi, che ammonta a circa 100 milioni di euro".

"Noi organizzatori di spettacoli di musica popolare contemporanea siamo un po' come quel popolo delle partita IVA dimenticati troppo spesso eppure facciamo camminare l’industria culturale del Paese", ha aggiunto Spera: "Ci auguriamo davvero che il Presidente Conte e i Ministri Franceschini e Gualtieri possano tenere in considerazione misure di reale aiuto agli organizzatori di concerti e spettacoli di musica, ormai allo stremo, e soprattutto non considerino che lo spettacolo dal vivo sia soltanto quello finanziato dal FUS con i soldi dei cittadini".

Tra le misure suggerite da Assomusica al governo per arginare le perdite patite dal comparto ci sono "la sospensione dei versamenti IVA per le aziende che hanno subito gli annullamenti o spostamento temporale dei concerti", il "blocco di mutui e leasing per acquisto location e tecnologie", "indennizzi alle imprese di spettacolo per i cali di fatturato sopra il 25% rispetto al 2019/2018", "credito di imposta per le spese di organizzazione dei concerti annullati o posticipati", "fideiussione garantita dal Governo – o da Cassa Depositi e Prestiti - per i prestiti alle imprese di spettacolo e di musica popolare contemporanea" e provvedimenti "di sostegno straordinarie ai lavoratori ed alle cooperative che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, come decontribuzioni e detassazioni".