Garrincha Dischi, un festival in streaming

L'etichetta indipendente Garrincha Dischi ha organizzato un festival che andrà in onda sabato 14 marzo a partire dalle 21, in diretta dalle case dei suoi artisti verso i monitor e le tv degli Italiani.

"Garrincha Loves Casa Tua" è "il festival casalingo servito a domicilio" grazie alla collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. La trasmissione avviene attraverso l’esibizione in multi-streaming dalle case degli artisti direttamente su web (sul sito di EmiliaRomagnaCreativa e sui siti di Garrincha e dei musicisti coinvolti) e digitale terrestre, sul canale 118 di Lepida TV.

Al festival, che sarà condotto dai componenti di Lo Stato Sociale, parteciperanno in ordine di apparizione Comini, Endrigo, Espana Circo Este, Extraliscio, Frisino, Gregorio Sanchez, i Botanici, Lo Stato Sociale, Savana Funk, The Buebeaters.